Sangue, Avis Valdilana e Coggiola: “Ecco come donare in sicurezza”

In questo momento di emergenza nazionale la donazione di sangue è fondamentale ed è effettuata in assoluta sicurezza. Quindi Avis Comunale di Coggiola e Avis Comunale di Valdilana hanno deciso di dare dei consigli pratici e informazioni importanti sulla donazione. Ricordando che in questo momento i gruppi che vengono chiamati alla donazione sono A e 0.

“Ad oggi l'emergenza sangue è rientrata – spiegano - Ad aprile con la riapertura delle sale operatorie potrebbe esserci più fabbisogno e quindi un maggior numero di donazioni. È una situazione provvisoria, quando si tornerà alla normalità, e speriamo presto, si potrà effettuare la donazione come si è sempre fatto. Infine prima di recarsi a donare chiediamo di prenotare, chiamando la segreteria del Centro trasfusionale aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15, ai numeri 01515155001 e 3337968287, oppure contattandoci sui nostri profili social associativi o scrivendo un’email a: coggiola.comunale@avis.it”.

“Per effettuare la donazione presso la sede comunale di Valdilana – proseguono - non è necessaria alcuna prenotazione. La sezione, come di consuetudine, farà la chiamata ai donatori idonei per la donazione del 9 aprile tramite sms o e-mail. L’ unica accortezza che verrà presa, sarà quella di scaglionare le donazioni e quindi far arrivare i donatori ad orari diversi, per evitare assembramenti, in quanto i locali sono piccoli. Verranno chiamati tutti coloro che hanno gruppo sanguigno 0 e A in quanto si è in carenza di sangue. Coloro che hanno gruppo sanguigno AB o B verranno contattati, ma con meno urgenza oppure non verranno chiamati, per evitare spreco di sangue. Anche qui per qualsiasi domanda siamo sempre a completa disposizione e potete contattarci al numero 01575381, alla mail valdilana.comunale@avis.it e sui nostri profili associativi”.