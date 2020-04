Ministra Azzolina e Ministro dell’Istruzione dell’Argentina Nicolás Trotta a confronto sulla didattica a distanza

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, il Ministro dell’Istruzione dell’Argentina, Nicolás Trotta. Al centro del confronto, le azioni messe in campo dall’Italia per rispondere all’emergenza coronavirus, in particolare sul fronte istruzione.

Azzolina ha illustrato all’omologo argentino quanto fatto per garantire agli studenti la prosecuzione delle attività didattiche. In Argentina l’anno scolastico è appena iniziato ma le scuole sono chiuse dallo scorso 16 marzo e le lezioni proseguono a distanza. Il Ministro Trotta ha espresso solidarietà all’Italia e ha manifestato la volontà di restare in contatto costante per avere aggiornamenti su ogni nuova misura adottata dal nostro Paese. I due Ministri hanno poi concordato sulla necessità di riprendere l’ampia collaborazione bilaterale già in campo nel settore dell’istruzione e per la diffusione della lingua e della cultura italiana in Argentina.