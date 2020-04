LILT Biella dona 120 bottiglie di olio extravergine d'oliva a Caritas Biella

Coronavirus, solidarietà e olio: LILT Biella ha donato ieri, mercoledì 8 aprile, a Caritas Biella 120 bottiglie di olio extravergine d’oliva. Le bottiglie erano destinate ai banchetti dedicati alla Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, manifestazione che non è stato possibile organizzare e che è stata rinviata a data da destinarsi. L'iniziativa nasce dalla volontà di LILT Nazionale di "non sprecare tutte quelle bottiglie d’olio già pronte e attraverso le proprie Associazioni provinciali LILT presenti su tutto il territorio nazionale, regalare a chi ne ha bisogno 28.000 bottiglie di olio evo attraverso il supporto di Caritas, dai Comuni e anche dalle varie associazioni locali".

La consegna dell'olio della Salute è stata fatta direttamente dai volontari di LILT Biella a un rappresentante di Caritas Biella. "In questo momento in cui tante persone ci stanno aiutando - commenta Rita Levis, Vice-Presidente LILT Biella - abbiamo deciso di aiutare anche noi, a nostra volta. Per questo motivo abbiamo accolto la proposta di LILT Nazionale, perché pensiamo che solo attraverso il ciclo del dono sia possibile affrontare questo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale. Per ritrovarci tutti a emergenza conclusa più vicini e, soprattutto, solidali".