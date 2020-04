Industria e Coronavirus, Carlo Piacenza: "Se entra la burocrazia, diventa una pandemia economica" VIDEO

Una riapertura a breve? Con quali prospettive? Aziende pronte a ripartire e per la sicurezza delle persone? In tutto questo cosa vi aspettate dal Governo? Servirebbero contributi a fondo perduto? E le banche collaboreranno alla luce dei rapporti tra i sistemi bancario e produttivo tenendo conto dei nuovi provvedimenti? Tutte queste domande e molte altre, le abbiamo rivolte a Carlo Piacenza, presidente dell'Unione Industriale Biellese nell'intervista video dove ha espresso il punto della situazione delle aziende biellesi.

"Se parliamo di aiuti e sostegno -spiega il presidente dell'Uib- questi devono essere dati alle azienda più bisognose. La criticità la vedo sull'attuazione, se entra la burocrazia e inizia a rallentare l'ottenimento dei benefici, questo diventa la pandemia dell'economia". E ancora, precisa Piacenza: "La banca non può che essere lei lo strumento di come elargire liquidità, non si possono applicare gli stessi criteri di ieri ma deve andare a fondo e aiutare aziende in difficoltà ma che hanno possibilità. Le situazioni che abbiamo visto sul decreto liquidità sono sicuramente di grande aiuto per queste ditte. Risorgeremo dalle nostre ceneri, la filiera è fondamentale ma crediamoci. Il manufatturiero italiano non può essere tradito. Tiriamoci su le maniche, diamoci da fare perchè supereremo questo momento".