Coronavirus, dottor Cavalotti promuove il contenimento: “Meno ricoveri”. Ma avverte: “Vedo nervosismo nei cittadini” VIDEO

“In questi giorni molti Comuni stanno distribuendo mascherine alla cittadinanza. È un’azione importante ma ricordiamo che la mascherina, per essere utile, deve essere usata nella maniera giusta altrimenti rischia di diventare una fonte di contagio. La mascherina non vi da il permesso di fare come nulla fosse. Vige sempre la regola del distanziamento sociale”. Parola del medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, nel consueto video appello, ha fatto il punto della situazione attuale sull’emergenza legata al coronavirus.

“Negli scorsi giorni, ho iniziato a vedere segni di insofferenza e nervosismo nella popolazione – evidenzia Cavalotti - La quarantena è una situazione difficile, specialmente a livello mentale. Inoltre, con l’arrivo delle belle giornate, è dura rispettare la regola dello stare a casa ma è fondamentale”.

E sulla manovra di contenimento, Cavalotti sottolinea come “stia dando i suoi frutti a livello ospedaliero, con accessi minori al Pronto soccorso e alla terapia intensiva. È molto probabile che, nel giro di un paio di settimane, si deciderà di allentare le manovre restrittive ma questo non vuol dire che il nemico è stato sconfitto. Finché non si avranno informazioni più precise sulla reale dimensione del contagio sul territorio queste regole di distanziamento andranno rispettate il più possibile. Cambierà tutto quando si avrà a disposizione un vaccino”.