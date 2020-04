Coronavirus, Caldesi (FdI): "Seab rateizzi gli acconti Tarip"

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di Biella, in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 ed ai suoi gravi riflessi che fatalmente anche sul tessuto sociale e imprenditoriale locale già si registrano e si registreranno, richiede alla Società SEAB S.p.A. di esaminare se vi siano le condizioni per prevedere e concedere una rateizzazione per quei cittadini di Biella che non siano o non siano stati nella condizione di pagare alle rispettive scadenze gli acconti TARIP (il termine per il pagamento del secondo è il 10 del corrente mese); intervento che interessa l'utenza di Biella ma che ovviamente potrebbe riguardare tutti i Comuni Biellesi che hanno adottato la tariffa puntuale.

Pur considerato il particolare momento che sta attraversando la Società e tenendo conto che la procedura in corso limita significativamente la discrezionalità degli Amministratori, si ritiene comunque doveroso richiedere una valutazione approfondita sulla possibilità di offrire ai cittadini biellesi questa opportunità; certi che ogni possibile determinazione volta a sostenere famiglie e imprese in questo drammatico momento verrà favorevolmente letta ed adottata.