Biella, distribuite 1.500 mascherine. Consegne a domicilio e bonus spesa: ecco tutti i dati aggiornati

Continua la distribuzione porta a porta della mascherine. Possono ricevere gratuitamente un dispositivo tutti gli Over 60, persone con patologie e lavoratori attualmente impiegati per garantire beni e servizi di prima necessità. Inizialmente il servizio era dedicato per gli Over 70, ma è stato allargato ad una nuova fascia di popolazione e si conta di estendere nei prossimi giorni ad un maggior numero di cittadini. Per richiedere le mascherine si deve telefonare al numero 015.8554511 (Protezione civile Città di Biella) e seguire le indicazioni degli operatori per ritiro o eventuale consegna al proprio domicilio. In queste ultime ore sono state distribuite 1.500 mascherine, grazie anche all’ultima preziosa donazione giunta dalla Fondazione Fila Museum.

Prosegue con un ritmo incessante l’attività di assessori, dipendenti e volontari della Protezione civile Città di Biella per garantire le consegne a domicilio di spesa, farmaci e ora il recapito anche dei voucher “bonus spesa”. Per l’attività di consegna a domicilio, i numeri aggiornati parlano di 728 uscite della Protezione civile, per un totale di 13.353 chilometri percorsi dall’inizio dell’emergenza. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, contattando il numero di telefono 015.8554511. Il servizio non sarà attivo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Attivo da lunedì, il centralino per accedere al “bonus spesa” ha ricevuto quasi un migliaio di telefonate in entrata. Al momento i buoni consegnati, dopo il controllo di requisiti e autocertificazioni, sono 320. «Va ribadito che hanno diritto a questo genere di sussidio - spiega l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi -, coloro che negli ultimi due mesi hanno vissuto una situazione economica e lavorativa mutata per via del diffondersi del Coronavirus». Ricordiamo che: i nuclei non in carico al servizio sociale devono chiamare la Protezione Civile ai numeri dedicati 015-8554 527 /530 dove 2 operatori sociali ivi preposti (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) provvederanno a registrare la richiesta, previa raccolta e compilazione dei dati contenuti nel modulo di autocertificazione, che sarà sottoscritto dagli interessati, al momento della consegna dei voucher da parte dei volontari della protezione civile o da altro personale comunale individuato, direttamente al domicilio. I nuclei in carico al Servizio sociale potranno, invece, telefonare direttamente all’assistente sociale di riferimento (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) e rappresentare lo stato di necessità. I buoni saranno consegnati al domicilio da un operatore del Servizio Sociale. Anche in questo caso dovrà essere sottoscritta l’autocertificazione. Tutte le info sono pubblicate all’indirizzo: https://www.comune.biella.it/web/news/bonus-spesa-lunedi-6-aprile-si-possono-richiedere-buoni.

A seguito del Decreto numero 38 della Regione Piemonte taxi e noleggio con conducente sono a disposizione per consegne a domicilio di spesa e farmaci. I riferimenti per il territorio di Biella sono i seguenti. Taxi: 015.8593419 (Stazione), 015.26937 (Giardini Zumaglini). Servizio noleggio con conducente: 335.7886397 e 335.8024373.