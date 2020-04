Aperta la nuova pagina Facebook ‘Eventi e manifestazioni città di Biella’

In questi giorni di emergenza la progettualità del Comune di Biella dal punto di vista di una sempre più stretta comunicazione con la cittadinanza non viene meno e dopo la nascita della pagina ‘Nidi Città di Biella’ è stato aperto, in queste ore, anche il profilo Facebook ‘Eventi e Manifestazioni città di Biella’. Questa pagina avrà lo scopo di promuovere tutti gli eventi organizzati sul territorio cittadino ma anche di essere vetrina per le associazioni culturali del territorio.

L’Assessore alla cultura del comune di Biella, Massimiliano Gaggino, dichiara quanto segue: “Mancava nell’ambito del nostro assessorato alla cultura il profilo Facebook Eventi e Manifestazioni che affiancherà quello di ‘Biblioteche città di Biella’ e del ‘Museo del territorio’. Questa pagina avrà il compito di sostenere tutte le iniziative cittadine attraverso una promozione mirata ma avrà anche il compito da fare da catalizzatore per tutte quelle associazioni che collaborano costantemente con il comune di Biella per rendere la città viva dal punto di vista culturale e degli eventi d’intrattenimento. Fin da subito infatti presenteremo le realtà del nostro territorio a partire dalla ProLoco Biella Valle Oropa, da sempre prezioso braccio operativo del nostro Assessorato, per proseguire con le presentazioni delle altre associazioni. Chiedo dunque di seguirci per essere sempre informati sugli eventi del territorio e di scriverci o chiamarci, se desiderate pianificare presentazioni o organizzare nuove iniziative”.