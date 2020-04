Il coronavirus non ferma i ladri di portafogli

Entrate contingentate in negozi e supermercati, "poca" gente in giro ma questo non basta per bloccare i ladri di portafogli. E' successo infatti nella giornata di ieri alla Bennet di Vigliano Biellese e la vittima è una donna che aveva lasciato il portafogli dentro la borsa appoggiata nel carrello della spesa. Qualche malintenzionato ne ha approfittato per rubarlo. Sul furto sono state allertate le forze dell'ordine.