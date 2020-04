Paracadutisti d'Italia sostengono con una donazione l'Ospedale di Ponderano

Come già accaduto in occasione di manifestazioni alle quali la sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sotto l’egida del suo Presidente Enzo Gulmini, ha partecipato, i Soci della Associazione d’Arma, si sono cimentati in un’altra bella impresa.

Con una mano sul cuore e l’altra sul portafoglio, hanno raccolto tra di loro, una discreta somma che è stata devoluta all’Ospedale di Biella nella sua sede di Ponderano, per l’emergenza causata dal Covid-19 che possa essere utile per le necessità di cui il Nosocomio abbisogna, nella speranza che questa tempesta possa passare presto in modo che l’Associazione possa mettere in cantiere manifestazioni che erano state progettate e al momento sospese.