Antincendi Boschivi attivi nell'emergenza coronavirus: "Attenzione alta sul territorio e sostegno a chi ne ha bisogno"

In questo momento molto difficile, e impensabile sino ad ora, dove l’impegno dei volontari è sempre più crescente e dove devono essere usate maggiori precauzioni nel muoversi sul territorio, i volontari AIB fanno il resoconto degli interventi che li ha visti coinvolti sino ad ora in alluvioni, terremoti, incendi e altre operazioni in cui hanno dato il massimo per proteggere e salvaguardare cittadini, territori e montagne.

Nell'emergenza covid19 i volontari sono presenti per il supporto alla Protezione Civile con cui collaborano, su attivazione dalla Regione Piemonte, a disposizione dei COC Comunali ch ne richiedono l'aiuto, organizzato usando la massima sicurezza e dispositivi di protezione idonei.

Nella Provincia di Biella, dal 13 marzo ad oggi, i volontari del Corpo A.I.B Piemonte, coordinati dall’Ispettore Provinciale e dai quattro Comandanti di Distaccamento, operano con le proprie squadre in diversi ambiti: in supporto alle Poste Italiane per contingentare gli accessi agli sportelli nei giorni di maggiore afflusso, nella consegna dei farmaci, di generi alimentari e mascherine, alla chiusura di parchi e giardini, aree di gioco, nel reperimento e trasporto attrezzature e materiali medicali.

Sono stati effettuati 69 interventi per un totale di 239 volontari e 1.112 ore dal 13 marzo ad oggi gestendo in contemporanea anche le attività principali di attivazione su incendi boschivi, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e Carabinieri, che in questi giorni di siccità sono in allerta per il massimo pericolo decretato dalla Regione Piemonte su tutto il territorio col conseguente divieto di accensione fuochi.

"Speriamo che tutto finisca - dice l'Ispettore Provinciale Rodolfo Gilardi - che pian piano si torni alla normalità e che ci si torni ad occupare con maggiore attenzione della salvaguardia del nostro territorio dato che questa crisi mondiale ci ha fatto capire quanto importante è preservare il patrimonio naturale. Un enorme grazie a tutti i volontari AIB per il loro impegno e alle loro famiglie che li supportano".