Graglia, sul sito del comune il modulo per richiedere i buoni spesa

Anche a Graglia è disponibile la domanda per la richiesta dei buoni spesa. Il modulo è scaricabile dal sito del comune ed è da consegnare personalmente agli uffici comunali o da inviare tramite mail all’indirizzo graglia@ptb.provincia.biella.it. La domanda di accesso al beneficio del Fondo di Solidarietà alimentare può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare come risultante nello stato di famiglia. Il comune di Graglia si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.

Per ulteriori informazioni, chiamare gli Uffici Anagrafe o Ragioneria al numero 015/63119 (interno 1 o 2).