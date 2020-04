Coronavirus, un nuovo mezzo per la Protezione civile di Biella

Anche la Mb Cars Biella ha consegnato ieri mattina un’autovettura a favore delle attività della Protezione Civile. Il mezzo servirà per le consegne a domicilio di spesa, farmaci e mascherine a chi è in difficoltà. L’auto resterà a disposizione sino al termine dell’emergenza. A ritirare la Ypsilon il vicesindaco Giacomo Moscarola e il consigliere Edoardo Maiolatesi.

“Ringraziamo Mb Cars – spiegano - per il gesto che dimostra quanta sinergia e volontà c’è sul territorio per far fronte comune in un momento difficile come questo”.