Coronavirus, nuovo bando in Piemonte per 20 Oss. Domande entro sabato 11 aprile

Nell’ambito dell’emergenza coronavirus covid19, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha avviato una nuova ricerca di personale a tempo determinato, per soli titoli e per la durata di un anno, riguardante 20 Operatori socio sanitari da destinare all’Asl Cn2 Alba e Bra. L’Asl Cn2 Alba e Bra garantisce sistemazione alberghiera comprensiva di vitto e alloggio in camera singola.Le domande di ammissione al bando dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica, entro sabato 11 aprile 2020.

La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.Il bando è pubblicato dalla Regione Piemonte all’indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/operatore-socio-sanitario-asl-cn2-alba-bra-reclutamento-personale-emergenza-covid-19