Coronavirus, il Pd piemontese dona altre 2.500 mascherine. Furia: "Supporto a operatori e volontari"

Procedono le donazioni di mascherine a uso civile del PD piemontese alle associazioni del territorio di periferia impegnate in primo piano con le persone in difficoltà. 2.500 sono state consegnate tra ieri e oggi a realtà del territorio tra cui Caritas Piemonte. Le mascherine serviranno a proteggere i volontari e gli operatori che infaticabilmente forniscono pasti a domicilio, gestiscono o aiutano in centri d'accoglienza, aiutano insomma i più deboli.

"Il loro lavoro è tanto più encomiabile se si pensa che in questo periodo a tutti viene chiesto di stare a casa -commenta il segretario regionale Paolo Furia- ma c'è anche gente che una casa non ce l'ha. Sono queste le persone che rischiano di rimanere escluse dal discorso pubblico che tutte le istituzioni correttamente vanno svolgendo, tutto concentrato sul rimanere riparati e isolati. Nei confronti degli operatori che lavorano o dei volontari che supportano le attività dei centri di accoglienza va tutta la nostra vicinanza e supporto".