Coronavirus, dall'Asl Biella un supporto psicologico gratuito

Quando un grave evento colpisce una comunità, si crea una situazione di disagio che può interferire con il funzionamento della vita quotidiana, sia durante l’emergenza sia in tempi successivi. Per contrastare i possibili effetti disturbanti dovuti a questa emergenza nazionale, la S.C. di Psichiatria dell’ASL BI in collaborazione con l'associazione EMDR mette a disposizione dei cittadini biellesi un servizio telefonico di supporto psicologico con operatori esperti del settore per aiutare a mantenere o ripristinare il proprio equilibrio psicofisico.

A chi è rivolto

A tutti coloro che sentono il bisogno di un supporto e di un ascolto professionale per le emozioni causate da questo eccezionale evento. L’intervento ha l’obiettivo di contenere lo stress psicologico a cui sono esposte tutte le persone in questo momento di emergenza sanitaria, di fornire strumenti utili a gestire le emozioni soverchianti e a individuare e rinforzare le risorse utili per recuperare quel senso di fiducia e di sicurezza che è stato minacciato. Un intervento precoce di supporto psicologico in un momento di criticità consente inoltre di prevenire e/o contenere l’insorgenza di disturbi d’ansia o depressivi o di disturbi da stress post-traumatico. In caso di necessità è possibile ottenere anche un consulenza medica psichiatrica.

Chi risponde

Psicoterapeuti della S.C. Psichiatria dell’ASL di Biella affiancati da Psicoterapeuti Volontari, soci dell’Associazione EMDR Italia e EMDR Europa, tutti esperti nella gestione dello stress, che ti offriranno strumenti e consigli utili per fronteggiare la situazione di emergenza oggettiva e soggettiva.

Come attivare il servizio

Per attivarlo scrivi una mail a emdrbiella@gmail.com specificando il tuo nome e numero telefonico. Verrai richiamato dal professionista dedicato a te e ai tuoi bisogni, oppure chiama il numero 334.6641641 in orario 8-18 per inoltrare la tua richiesta. Il servizio adotterà il segreto professionale, garantendo privacy e riservatezza. L'intervento non fornisce in alcun modo elementi diagnostici o valutazioni utili a fini diversi da questo supporto.

Il servizio è gratuito: l'iniziativa si pone come attività di prevenzione primaria e di tutela della salute pubblica.