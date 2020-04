Candelo, la minoranza di Veronese: "Le mascherine distribuite sono state regalate da privati"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questi giorni abbiamo letto sui media e poi postato sulla nostra pagina Facebook notizie che ci parlano di tanti comuni biellesi che hanno distribuito mascherine ai propri cittadini. Oggi apprendiamo che anche a Candelo è iniziata la distribuzione delle prime mille mascherine. Si tratta, però, di mascherine regalate da privati cittadini, non di una iniziativa del Comune.

Candelo conta circa 7.500 abitanti non mille. Auguriamo al nostro sindaco una pronta guarigione, però, quando un sindaco è impossibilitato ad operare c’è un vice, c’è una Giunta e questi organi, in più di 4 settimane, non sono riusciti a recuperare almeno 3 mascherine per ciascuna famiglia?

Anche noi, nel nostro piccolo, pagando di tasca nostra, abbiamo attivato una procedura per reperire mascherine e poi distribuirle ai più deboli, con l’aiuto di associazioni e realtà locali. Le forniture tardano e purtroppo lo sappiamo ma, cerchiamo di capire insieme: gli altri comuni hanno qualcosa di speciale o è Candelo che non funziona? La Giunta dica chiaramente se, quando e per quante unità ha fatto un ordine di mascherine. La generosità dei privati non può e non deve mai sostituire i doveri delle istituzioni".