APB Biella, al via progetto “Noi non siamo soli” a sostegno dei malati di Parkinson

L’Associazione di Volontariato Amici Parkinsoniani Biellesi, che da dodici anni è il punto di riferimento per i malati di Parkinson del territorio, ha attivato con tempestività un intervento straordinario di assistenza e supporto ai propri associati delle province di Biella e Vercelli. Sono oltre 120 le famiglie con un soggetto con malattia di Parkinson associate all’APB che si trovano attualmente isolate nelle proprie abitazioni.

Si tratta di una condizione che riguarda tutti i cittadini italiani, senza dubbio, ma le ripercussioni sui parkinsoniani e sui loro famigliari conviventi possono essere drammatiche, poiché è stata bruscamente interrotta l’attività di sostegno fisioterapico, l’attività motoria e quella di stimolazione cognitiva, che vengono svolte con regolarità nelle sedi dell’associazione di Biella, Lessona e Vercelli durante l’anno. Proprio per far fronte a questa situazione di estremo disagio, l’APB è riuscita a dar vita in tempi brevissimi a un intervento complesso che cercherà nei prossimi giorni di garantire un supporto concreto a tutti i propri associati. Innanzitutto consegnando a domicilio un kit di mascherine, che consentiranno a coloro che lo riceveranno e ai loro famigliari di svolgere in sicurezza le attività extra-domiciliari strettamente previste dagli attuali decreti per il contenimento della pandemia di Covid-19, come il recarsi a fare la spesa o in farmacia.

Oltre a ciò verranno forniti alcuni supporti per la pratica di esercizi fisici e attività motoria in casa, che i soci potranno svolgere grazie alla collaborazione dei professionisti che collaborano con l’associazione, i quali hanno predisposto dei brevi video didattici che saranno veicolati tramite chat ed email. A tal proposito si provvederà anche alla consegna di alcuni tablet a coloro che si trovano nell’impossibilità di accedere ad applicazioni per la comunicazione e la visione di video, divenute fondamentali per comunicare con l’esterno in questo periodo. Il progetto prevede anche l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica telefonica individuale, completamente gratuito per tutti i soci dell’APB e i loro famigliari conviventi, proprio per supportare con ogni mezzo le persone che vivono con particolare difficoltà questa situazione emergenziale.

Il progetto “Noi non siamo soli”, per il quale è stato chiesto un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando “Comunità fragile”, è un’azione complessa di sostegno ai parkinsoniani biellesi e vercellesi e rientra nelle attività che l’APB realizza da anni, con una straordinaria passione e l’impiego di decine di volontari e professionisti, per essere un punto di riferimento per tutti coloro che vivono la difficile esperienza della malattia ma che vogliono continuare a vivere.

Per ulteriori informazioni contattare: Dott. Eugenio Zamperone 3472951381 o Jacopo Lunardi 3405868260.