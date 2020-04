Anticipazione dei contributi, il ringraziamento di Sportivamente alla Fondazione CRB

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Charlie Cremonte, presidente di Sportivamente:

"A nome di tutti i soci, atleti, famiglie vorrei ringraziare pubblicamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, da sempre al fianco delle realtà del terzo settore del nostro territorio, per l'iniziativa presa in questi giorni di anticipare i contributi già deliberati, alle realtà come la nostra.

In questo periodo, è risaputo, che le restrizioni legate alla diffusione del virus COVID-19, stanno causando non poche difficoltà al terzo settore, con potenziali conseguenze che possono rivelarsi devastanti per la sopravvivenza di tutti coloro che in questi anni hanno avviato progetti ed iniziative al servizio delle fasce svantaggiate e dei biellesi in generale.