A Camandona bonus bebè, distribuzione di mascherine ai cittadini e spesa a domicilio

Chiudono i cancelli del cimitero di Camandona. Lo annuncia il primo cittadino Gian Paolo Botto Steglia: “Sarà chiuso al pubblico. Chi avesse necessità di entrare per situazioni di emergenza potrà farlo previo appuntamento telefonico in Comune”. Nei giorni del coronavirus, cambia anche il funzionamento degli uffici del Municipio. “Anche questi sono chiusi al pubblico – spiega il sindaco - L’accesso all’utenza è consentito solo per pratiche urgenti e non risolvibili in via telematica e potrà avvenire previa appuntamento telefonico al numero 015.748257 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. Inoltre, alcuni servizi vengono svolti online mediante il sistema di ‘lavoro agile’; altri da un funzionario presente all’interno degli uffici”.

Novità sui servizi a domicilio. “La farmacia di Veglio- Romanina della dott.ssa Paola Brunero è disponibile a consegnare i farmaci a domicilio, così da limitare gli spostamenti delle persone. In alternativa la farmacia è aperta ma effettua il servizio a battenti chiusi, secondo i consueti orari; per i generi alimentari, invece, i negozi presenti in paese sono disponibili ad effettuare le consegne a domicilio con appuntamento telefonico”. Anche a Camandona, il Comune ha distribuito a tutti i residenti una mascherina a testa. “Si tratta di un primo lotto di consegne fornite da una ditta di Valdilana all’Unione Montana. In caso di occorrenza – precisa Botto Steglia - si provvederà ad un ulteriore acquisto e distribuzione a chi ne avesse bisogno”.

Capitolo buoni spesa: il Comune ha pubblicato sul sito e sulle bacheche comunali il regolamento per l’erogazione dei buoni spesa in favore di residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza legata al Covid-19 ed ha distribuito ai negozi lo stampato per eseguire la domanda da consegnarsi agli uffici comunali. Infine, sul bonus bebè, l’amministrazione comunale ha comunicato che sono stati dati buoni da 400 euro per ciascuno dei tre piccoli nati l’anno scorso e residenti in paese. “Per il 2020 si prevede per ora un solo lieto evento – conclude il sindaco – ma c’è ancora tempo”.