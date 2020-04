La Camera di Commercio resta operativa con i servizi smart

Il sistema camerale, come già segnalato nelle nostre comunicazioni precedenti, offre alle imprese la possibilità di utilizzare i servizi online (www.bv.camcom.gov.it sezione “Digitalizzazione - I servizi digitali dalla CCIAA”), che consentono di estrarre gratuitamente i propri documenti ufficiali accedendo con spid o firma digitale al Cassetto digitale dell’imprenditore - www.impresa.italia.it, di scaricare direttamente sul proprio pc visure, atti e bilanci di altre imprese accedendo al sito www.registroimprese.it e di stampare direttamente in azienda i Certificati di origine.

In aggiunta ai servizi digitali indicati, fruibili autonomamente dagli utenti, la Camera di commercio di Biella e Vercelli sta attivando una serie di servizi smart completamente gratuiti, erogati a distanza ad imprese ed aspiranti imprenditori, che potranno essere seguiti e assistiti in modo personalizzato senza recarsi fisicamente presso gli sportelli della CCIAA.

Lo Sportello Nuova Impresa fornisce agli aspiranti imprenditori informazioni di tipo amministrativo, organizzativo e di prima valutazione sull'idea d'impresa. Gli aspiranti imprenditori possono prenotare un colloquio a distanza via Skype e accedere ad un servizio di orientamento personalizzato con un approfondimento sulle procedure, le autorizzazioni, i permessi, gli iter burocratico-amministrativi necessari per la creazione e l’avvio di impresa, con il supporto e la consulenza di personale camerale qualificato. Per ulteriori informazioni e per prenotare un appuntamento è possibile scrivere a: promozione@bv.camcom.it.

Il Progetto Easy Export, promosso da Unioncamere, è rivolto alle imprese interessate a creare una strategia di sviluppo commerciale per l’estero: un TES® - Temporary Export Specialist di Co.Mark - Tinexta Group collabora con la Camera di Commercio di Biella e di Vercelli e incontra adistanza, via Skype, le aziende interessate per raccogliere informazioni utili a stilare un “Rapporto Informativo”. Per ogni azienda partecipante, il TES® effettuerà un’analisi al fine di pianificare una strategia export specifica, contenente una selezione dei mercati obiettivo e dei canali di distribuzione ideali. Inoltre, metterà a disposizione delle aziende 10 nominativi di potenziali partner commerciali all’estero e 4 richieste di offerta consolidate in uno dei mercati preventivamente selezionati. Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile scrivere a: promozione@bv.camcom.it.

Il PID - Punto Impresa Digitale è un punto informativo e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione, che fa parte di un network del sistema camerale italiano inserito nel Piano Impresa 4.0. Il PID della Camera di commercio di Biella e Vercelli è a disposizione delle imprese del territorio per svolgere attività personalizzate di analisi del livello di digitalizzazione e di orientamento per l’introduzione delle tecnologie digitali nei processi aziendali. Il Digital Promoter del PID camerale è raggiungibile via email e Skype. Per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento a distanza è possibile scrivere a pid@bv.camcom.it.

In sinergia con questi servizi a distanza verranno proposti alcuni brevi incontri formativi online su tematiche strategiche per le imprese del territorio, il primo appuntamento è il webinar gratuito del Progetto Eccellenze in Digitale, promosso in collaborazione con Google e Unioncamere e in sinergia con il PID Punto Impresa Digitale: “Digital food marketing” - giovedì 9 aprile 2020 con orario 9:30 – 11:00 in cui si parlerà di statistiche nel mercato italiano e internazionale e di player innovativi, tool e suggerimenti per l’ottimizzazione della propria presenza online.

Per partecipare è necessario compilare, entro le ore 12:00 di oggi, mercoledì 8 aprile, il modulo dedicato reperibile sul sito camerale www.bv.camcom.gov.it (sezione Digitalizzazione -Progetto Eccellenze in Digitale - Eccellenze in Digitale Anno 2020) o al link https://docs.google.com/a/bv.camcom.it/forms/d/1acX22r2bw1uA9_z_Ahh1LDFm7tFYQpoSMc6Ag5nBYtY/edit?usp=drive_web.

Per ulteriori informazioni sull’evento virtuale è possibile contattare via email il PID camerale: pid@bv.camcom.it. Le novità sui webinar saranno pubblicate nella pagina Facebook ufficiale ServiziDigitali Camera di Commercio Biella e Vercelli (www.facebook.com/CameraOpenDigital) e sulla pagina Twitter istituzionale (@CameraOpen).