Incendio di sterpaglie in via Collocapra a Chiavazza FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 18,30 per un incendio di sterpaglie e rovi in via Collocapra a Chiavazza. Il piccolo rogo, già il secondo in pochi giorni e sicuramente di origine dolosa, ha interessato un’area adiacente la strada a una trentina di metri da alcuni condomini. Il fumo era anche visibile dalla superstrada e ha attirato l’attenzione dei residenti. Nel giro di breve la squadra dei pompieri ha posto fine al fuoco.