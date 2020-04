"Tessuti di umanità", il video di Luca Stecchi per sensibilizzare sul dolore dei piccoli malati e delle loro famiglie VIDEO

Un successo inaspettato ma che dà la giusta dimensione dell'importanza di questa creazione che vede la collaborazione di artisti biellesi e non, di comprovata fama. Sono ormai più di duemila le visualizzazioni del video Tessuti di Umanità e lo stesso Stecchi, si dichiara estremamente orgoglioso del risultato sin qui ottenuto.

"Ringrazio ad una ad una tutta le persone che hanno voluto vedere il video e ascoltare le mie parole, così magistralmente interpretate dalle voci narranti. Un abbraccio virtuale ad ognuno di loro". Dal giorno della sua pubblicazione il 6 marzo le visualizzazioni in particolare della versione inglese crescono di circa 100 tutti i giorni. Un buon riscontro arriva anche dagli altri video.

Tanti sono i messaggi arrivati da persone che sono state toccate dalle parole di questo testo, molto toccanti i pensieri giunti da genitori che con i loro figli stanno affrontando un periodo non proprio felice e a loro sono dedicati queste opere.

In questi giorni i video sono stati mandati in Vaticano come segno di omaggio a Papa Francesco.