Filo conferma le date del 7-8 ottobre 2020

La 54a edizione di Filo si terrà, come previsto, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020 al MiCo - Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano). L’emergenza relativa al virus Covid-19 ha pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana di ciascuno di noi, sull’attività delle imprese, e in particolare di quelle manifatturiere, in Italia e in molti altri paesi. Il settore del tessile-abbigliamento ne è particolarmente colpito.

Pur in questo difficile contesto, Filo ha scelto di confermare le date del suo appuntamento autunnale: la 54a edizione avrà luogo il 7 e 8 ottobre 2020 nella nuova sede di MiCo - Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano). Le aziende che espongono a Filo costituiscono uno dei primi anelli del lungo processo produttivo che caratterizza il tessile-abbigliamento: quanto accade alle filature influenza, a cascata, tutti i passaggi a valle, dai tessuti alla nobilitazione, fino al prodotto finito.

Per questi motivi, Filo non si è fermata e sta già ora lavorando per costruire una 54a edizione che rappresenti una vera spinta alla ripresa di tutto il settore. Come sempre, lo fa puntando sui valori di concretezza e professionalità che contraddistinguono il Salone fin dalla sua prima edizione. E nella convinzione che le aziende che partecipano a Filo, sia come espositori sia come visitatori, sapranno rispondere a questa sfida inaspettata e di dimensioni globali offrendo ai propri clienti produzioni dai contenuti di qualità e creatività ancora più alti, realizzate nel rispetto dell’ambiente e del benessere dei lavoratori.

Consapevoli del momento difficile che tutti oggi stiamo vivendo, confidiamo che Filo di ottobre possa rappresentare per tutti la ripartenza: appuntamento, dunque, al 7 e 8 ottobre 2020 al MiCo con la 54a edizione di Filo.