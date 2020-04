Armonie in Corte: Coccole al cliente anche a distanza, sempre attenti al benessere e al buon gusto FOTO

Si avvicina la Pasqua, una Pasqua insolita per tutti, senza banchetti e forse lontana dalle famiglie e dagli affetti più cari. Il ristorante buronzese Armonie in Corte resta vicina ai propri clienti mandando i migliori auguri, in attesa di poter riaprire la struttura.

"Rincontrarci non sarà né semplice né immediato - spiega Anna, la titolare - ma in attesa di poterlo fare, ci teniamo a prenderci sempre cura delle persone che seguono e frequentano la nostra attività. Per questo, abbiamo deciso di presentare alcuni cambiamenti organizzati per questo periodo, nel pieno rispetto della salute di tutti". Il primo evento sarà programmato per il primo weekend di riapertura. La data, ovviamente, è ancora da stabilire, ma l'intento di Armonie in Corte è quello di realizzare un openday di festa, per potersi rivedere e per poter raccontare alla clientela tutte le novità gastronomiche e turistiche dell'attività, che saranno sempre più legate al territorio e alla sana alimentazione.

"Vi accoglieremo alla Corte con ingresso libero per un saluto, un fingerfood, un caffè, un risotto, un aperitivo... insomma, sarà proprio un momento conviviale per ritrovarci" racconta Anna, con emozione. In attesa del ritorno ad Armonie in Corte, per visitare anche il loro 'Corner Shop', l'azienda ricorda che è possibile ordinare i loro prodotti sulle piattaforme di e-commerce dei loro partner:

1. Tutte le varietà di riso e derivati, piatti e stoviglie in lolla di riso o vasi da giardino, sono ordinabili su www.risoeriso.com, usando il codice sconto acquisti del 10%: corte20

2. Tutte le varietà di caffè sono ordinabili su www.caffeverrishop.com, usando il codice sconto acquisti del 10%: corte20

3. Tutti gli articoli ed arredi ecologici, sono ordinabili su www.ecoliving.it.

4. Gli itinerari in e-bike in Baraggia, sono prenotabili insieme al noleggio della bicicletta su www.bikesquare.eu/baraggia.

5. Le visite guidate ed esperienze nel mondo del riso italiano sono prenotabili sul sito www.ricexperience.it.

Un'altra importante novità riguarda il noleggio della Corte: infatti, non appena saranno autorizzate le aperture dei ristoranti, sarà possibile prenotare l'intera struttura per qualsiasi giorno della settimana, a pranzo e/o a cena. Un modo di "usare il ristorante" come luogo sicuro, non affollato, riservato ed esclusivo. Lo staff di Armonie in Corte preparerà il menù da voi scelto, con i loro Chef pronti per ogni occasione.

"Infine, quando saremo a regime - conclude Anna - apriremo ogni primo e terzo weekend del mese, a pranzo e a cena, dal giovedì alla domenica". Se si desiderasse organizzare una gita fuori porta, una camminata o una visita ad una parte del Piemonte che ancora non si conosce, Armonie in Corte sarà lieta di accompagnarvi con le proprie guide abilitate e, se lo si desidera, anche in e-bike. Armonie in Corte è sempre lieta di proporsi come luogo di convivialità per lo spirito e per il buon gusto. Un caro saluto da Anna Maria, Giorgio, Edi, Lara, Andrea, Stefania, Lucia e Giulia.

Per scoprire i futuri programmi e restare aggiornati: https://www.ristorantearmonieincorte.com/153/eventi

