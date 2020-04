Vigliano, al via interventi di sanificazione a parcheggi e accessi esercizi commerciali

Nella mattinata di oggi, 7 aprile, sono stati condotti alcuni interventi mirati di sanificazione sul territorio comunale di Vigliano Biellese dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Cossato. Le squadre, a cui il Comune ha messo a disposizione dispositivi di protezione e prodotti disinfettanti in linea con le prescrizioni dell’Istituto superiore di Sanità, hanno agito presso gli accessi ed il parcheggio dei principali servizi pubblici, di pubblica utilità ed esercizi commerciali, come farmacie, servizio postale, negozi di alimentari, panetterie, tabaccherie.

“Quanto realizzato rientra in un ciclo di operazioni già calendarizzate, che saranno ripetute, fra un mese circa, ricomprendendo anche gli edifici scolastici – spiega il sindaco Vazzoler - L’intervento è in linea con le indicazioni ministeriali e regionali, che sottolineano al contrario la potenziale pericolosità di operazioni di sanificazione massiccia sulle strade, non solo non risolutive, ma potenzialmente dannose all’ambiente, per il rischio di penetrazione profonda sul terreno dell’ipoclorito di sodio utilizzato al riguardo. Tali sanificazioni sulle strade non sono state infatti realizzate né lo saranno salvo che le autorità competenti non individuino modalità e prodotti non inquinanti, per evitare di doverci pentire, ad emergenza finita, di decisioni sbagliate e assunte in modo frettoloso”.