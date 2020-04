Veglio esulta, arrivate 600 mascherine per i cittadini

Dopo giorni di attesa, sono arrivate anche a Veglio le mascherine. “Il Comune, tramite l’Unione dei Comuni del Biellese Orientale, ha acquistato un lotto di 600 mascherine filtranti - annuncia il sindaco Nicola Marzolla – prodotte da un’azienda locale. Questa mattina le abbiamo preparate e nei prossimi giorni saranno consegnate ad ogni cittadino direttamente nella buca delle lettere. Una mascherina per ogni singolo componente del nucleo familiare. Non è escluso che nelle prossime settimane venga effettuata un’ulteriore distribuzione”.

Inoltre, è notizia di questi giorni che l’accesso al cimitero è stato chiuso sino a data da destinarsi. “Un provvedimento necessario – precisa Marzolla – per tenere le persone in casa anche se a Veglio la situazione è tranquilla, per quanto riguarda gli spostamenti in paese”. Sui buoni spesa, il sindaco fa chiarezza: “La modulistica per fare domanda è pronta e scaricabile dal sito comunale. Stiamo raccogliendo le domande e dalla prossima settimana saranno consegnati a chi si trova in stato di assoluto bisogno economico. Sono da utilizzare esclusivamente in uno degli esercizi commerciali presenti sul territorio ed elencati sul sito. Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari è di 25 euro per componente del nucleo familiare. C’è un buono integrativo di 10 euro in caso di presenza di due o più minori di 12 anni”.