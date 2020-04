Valdengo, donate al Comune quasi 3mila mascherine. Sindaco Pella: “Grazie all’azienda FILA”

Buone notizie per la popolazione di Valdengo. Questa mattina sono arrivate in Municipio quasi 3.000 mascherine donate dall’azienda biellese FILA. Oggi saranno imbustate e da domani partiranno le consegne a tutti i cittadini over 18. La consegna sarà effettuata dai dipendenti comunali, volontari e Protezione civile.

Nella busta, insieme alla mascherina, sarà presente anche una lettera a firma del sindaco Roberto Pella che recita: “Cari Concittadini, stiamo vivendo uno stato di emergenza prolungato, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, che ci impone di continuare a rispettare le misure restrittive estese a tutto il territorio nazionale. Sono consapevole che all’impegno quotidiano per rimanere nelle nostre case si vanno sommando preoccupazioni, difficoltà materiali e il forte impatto psicologico dovuto al fatto che ciascuno di noi deve affrontare la solitudine, la distanza fisica dagli affetti - talvolta aggravata dall’impossibilità di confortare e visitare i propri cari ammalati, l’impossibilità di poter perseguire liberamente i propri interessi, nello studio come nel lavoro. Voglio dirvi, tramite questa seconda lettera che sento di scrivervi, che insieme ce la faremo e che, sempre insieme, affronteremo la gradualità del ritorno alla nostra vita quotidiana – appena sarà decretato come possibile – senza lasciare indietro nessuno: io credo nella forza della nostra comunità valdenghese! Con l'Amministrazione Comunale ho fin da subito provveduto all'ordinativo di mascherine per tutta la popolazione. A queste si sommano quelle donate dall'azienda biellese FILA, cui va la mia riconoscenza per il gesto e il ringraziamento da parte di tutti i cittadini di Valdengo. Le mascherine che vi stiamo distribuendo giungono al nostro comune in piccoli lotti e rappresentano un presidio di protezione da indossare in occasione delle uscite previste solamente per ragioni di lavoro autorizzato, di necessità primarie o di urgenti motivi di salute e assistenza a persone più fragili e in difficoltà. Ci auguriamo che la produzione aumenti nel breve volgere di alcuni giorni in modo da poter garantire ulteriori e costanti consegne a voi tutti. Per le esigenze di primaria necessità e di natura alimentare, coloro che ne avessero bisogno possono presentare la propria richiesta agli uffici comunali per beneficiare di "buoni spesa" da utilizzarsi negli esercizi commerciali del territorio di residenza aderenti all’iniziativa, che ringrazio per la disponibilità e la comprensione. Oltre a tutti i servizi attivati per garantire il presidio di assistenza a tutti i Valdenghesi, resterò personalmente a vostra completa disposizione insieme ai colleghi del Consiglio Comunale”.