Sostegno, arrivate 800 mascherine per tutti. E sugli spostamenti il sindaco promuove i cittadini

“Ho avuto la conferma che sono in arrivo le 800 mascherine filtranti che avevamo richiesto. E nei prossimi giorni saranno smistate per i diversi nuclei familiari e distribuite all’intera popolazione”. Ad annunciarlo entusiasta il sindaco di Sostegno Giuseppe Framorando. “Sono mascherine che si aggiungono alle 50 già donate dal presidente del Rotary Club Valle Mosso (e cittadino di Sostegno ndr) Giorgio Rovero a tutti i dipendenti del Comune – sottolinea il sindaco – Insieme alle mascherine, sarà allegato anche un documento informativo per il corretto impiego e riutilizzo”. Novità anche sui buoni spesa.

“Ci sono 4100 euro per le famiglie in difficoltà – precisa Framorando – Tutti coloro che sono impossibilitati ad accedere ai beni di prima necessità potranno richiedere al Comune l'erogazione di un contributo sotto forma di voucher/buono spesa. Ad ogni nucleo familiare sarà assegnato un importo settimanale in base al numero dei componenti del nucleo stesso, con distinzione tra adulti e minori. Le domande saranno valutate dal Comune e dal Consorzio CASA”.

Sul tema degli spostamenti in paese, il primo cittadino promuove appieno la popolazione: “Si rispettano le regole al 90 per cento. Vedo poca gente in giro e le code sono ordinate e a debita distanza nei punti di accesso alla farmacia e ai negozi di alimentari. Siamo sulla buona strada”. Infine, pollici in alto per il servizio di spesa a domicilio per le persone più anziani. “Reso possibile – conclude il sindaco – grazie alla collaborazione del Consorzio CASA, delle associazioni locali, tra cui la Soms, e i negozianti del paese”.