"Il Covid 19 si è preso il mio papà". La lettera del figlio dell'assicuratore di Vigliano Pier Franco Garizio

La lettera di addio del figlio Paolo a poche ore dalla scomparsa di Pier Franco Garizio, assicuratore e anima di Vigliano. "E così in una tranquilla e soleggiata mattina di primavera, dopo due settimane di rianimazione, il COVID-19 si è preso mio papà. Pier Franco Garizio, aveva 74 anni, ha sempre vissuto a Vigliano Biellese, conosceva moltissime persone per il suo lavoro (l'assicuratore), per i magici anni in cui si prodigava per il circolo Aurora (uno dei simboli della comunità Viglianese dagli anni '70 agli anni 2000) e per i tanti, tanti amici con cui condivideva dal caffè al bar, all'aperitivo, alla cena tipica di qualche specialità Biellese.

Sì, caratterialmente siamo sempre stati abbastanza agli antipodi, ma era mio papà, gli volevo bene e tutti noi lo amavamo per il suo carattere estremamente brillante, socievole e moderato. Grazie, per le innumerevoli volte in cui in un modo o nell'altro hai saputo salvarmi la vita. Io, Chiara, mamma, Andrea, i nipotini Zeno, Cesare, Iris ti porteremo sempre nei nostri cuori con i bellissimi ricordi che abbiamo di te. Fà buon viaggio! Ciao papà".