Coronavirus, le parole del Prefetto Triolo: "Momento di sofferenza da cui uscire più sensibili e coraggiosi" VIDEO

In situazioni di emergenza la sinergia di un territorio è fondamentale e in questo la Prefettura gioca un ruolo importante. Quali sono le misure adottate dal prefetto per la provincia? Quali scenari riserva il futuro a livello economico? Che difficoltà la Prefettura ha dovuto affrontare? Queste e altre domande nell'intervista di Newsbiella al Prefetto di Biella, Fabrizia Triolo.

Lei è arrivata a Biella il 25 novembre 2019. Chiaro che nessuno avrebbe anche solo pensato di dover affrontare una situazione del genere?

Imprevedibile, immensa, ci ha lasciato tutti realmente attoniti. Però, una volta che si è compresa l'entità del fenomeno rimane solo da attrezzarsi mettendo a sistema tutto il bagaglio di conoscenze e di esperienze. Ogni giorno che passa costruisci qualcosa in più per creare un sistema che possa rispondere alla collettività e a quanti comunque chiedono a me, come rappresentante del Governo, soluzioni o modalità per contenere i danni. In questo mese in cui ci siamo ritrovati tutti chiusi, ognuno nella propria realtà, abbiamo provato a interpretare quello che è l'assetto normativo, cercando di dare risposte sia a soggetti istituzionali che ai cittadini.

Sappiamo che, fin dall'inizio, ha iniziato a parlare con i comuni e le amministrazioni.

Come si trova con i sindaci biellesi? Trova collaborazione? La seguono?

Questa realtà nella quale siamo caduti ci ha reso forse davvero più vicini, nel senso che si è capita la necessità di andare dritti verso l'obiettivo, verso un'intesa comune del rispetto di alcune regole e soprattutto nella collaborazione. Questi momenti di assoluta emergenza fanno capire che non esiste dall'altra parte un interlocutore di un colore politico, di un orientamento o altro, esistono persone con le quali camminare insieme cercando di darsi una mano nel rigore delle rispettive competenze".

Parliamo dei cittadini biellesi: osservano le regole imposte dal Governo? Come stanno andando le sanzioni e i numeri?

Da subito abbiamo costruito con le forze dell'ordine un sistema di vigilanza e di osservazione del territorio. Dal 10 marzo, data in cui è stato attivato effettivamente il processo sanzionatorio, a fronte di circa 300-400 servizi di controllo al giorno delle forze dell'ordine e delle Polizie locali qualche sanzione è stata elevata, forse più per distrazione. Probabilmente ci sono ancora delle frange di popolazione che non hanno percepito a fondo qual è la consistenza del pericolo. Devo dire però che allo stesso tempo gli esercizi commerciali, le attività produttive e tutti coloro che seriamente vedevano compromessa la propria quotidianità, da subito hanno sospeso. E' chiaro che da questo momento, forse proprio perché come si dice siamo al culmine di questa scesa, ci aspettiamo tutti di allentare queste maglie, di potere dire che gradualmente si potrà riavviare una ripresa".

Lei dice che la gente va anche ascoltata, cosa significa questo termine per lei?

Ascoltare vuol dire che nell'interpretazione della norma devi metterci tutto, spendendo anche quello che è il tuo modo di vivere le cose. La norma è norma e va sempre interpretata, anche se in questo caso c'è stato poco da interpretare perché, se è vero che in questo momento stiamo cercando di proteggere la nostra salute, tutto il resto passa in secondo piano. Ci sono delle realtà di cui ho avuto conoscenza, grazie anche a questa vicenda del Coronavirus, che danno proprio l'idea di come su certe cose ci siano molte sfumature e modi di leggere uno stesso episodio. Sto cercando, con il team del mio ufficio, di ragionare su tutto e di usare il buon senso, che forse è la parola vincente.

Cosa intende lei con il termine sacrificio democratico in merito a queste regole?

In questo caso il sacrificio si può definire democratico perché tocca tutti, anche se non tutti siamo toccati allo stesso modo. Mi rendo conto che questo è un momento faticoso e duro in cui sicuramente vince chi ha una buona costruzione e chi può trasferirla alle persone con le quali convive. E' importante mantenere il controllo e la calma e soprattutto sapere che subito dopo, immediatamente oltre l'emergenza, c'è il ritorno alle condizioni di ordinaria vivibilità.

Dottoressa su tutte le emergenze che ha dovuto affrontare, ce n'è una in particola che è quella degli anziani. Come l'ha affrontato?

Qui a Biella il problema lo abbiamo affrontato quando con l'ASL e i titolari dei consorzi socio assistenziali ci siamo domandati se, considerata la pressione che c'era soprattutto verso gli ambienti sanitari si potesse decongestionare l'ospedale cercando di appoggiare tutti coloro in uscita da un percorso covid di appoggiarli a strutture capaci di ospitarli nelle migliori misure. Grazie alla collaborazione dei presidenti dei consorzi e dell'assessore Isabella Scaramuzzi del comune di Biella, è stato approntato un bando per il reperimento di una struttura capace di accogliere circa 25 persone, probabilmente anziani ma non necessariamente, che potranno avere un ricovero in una struttura assistita senza fare rientro in casa e pertanto senza compromettere eventuali situazioni già compromesse del proprio ambiente familiare.

Lei avrà incontrato sicuramente le varie associazioni di categoria. Come pensa possa reagire il Biellese a livello economico?

Il Biellese è forte, ben costruito e ha mestiere: sicuramente si riprenderà. La botta è grossa, è potente e adesso dobbiamo vedere come limitare i danni. Se devo manifestare una preoccupazione è per le realtà più giovani, per le startup, per quanti si erano appena affacciati al mondo del lavoro o quantomeno non si erano consolidati. Sto pensando quindi ai giovani, alle giovani attività. L'unica soluzione è guardare alla ripresa con forza e coraggio.

Se dovesse essere "Prefetto del mondo" che indicazioni darebbe? Che slogan lancerebbe?

Io sono una persona positiva e credo che i grossi dispiaceri e le grosse avversità nell'immediato ti lascino un mondo di macerie dentro, però poi dopo ti danno la ripartenza con le spalle più larghe e con maggiore vigore. Prendiamolo come un momento di grande fatica e sofferenza da cui dobbiamo uscire più sensibili e più coraggiosi tutti quanti.