Coronavirus, il sindaco di Pettinengo è guarito. Intanto Eurometallica dona 1.000 mascherine

Una lettera apparsa sul sito del comune di Pettinengo annuncia la guarigione del sindaco Gianfranco Bosso. 14 giorni di quarantena a casa, da 23 marzo a ieri 6 aprile ovvero da quando ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ma è sempre rimasto operativo e proprio nello scritto annuncia che le 1.500 mascherine ordinate non sono ancora state consegnate. Sempre in questa occasione un ringraziamento particolare va al titolare dell'Eurometallica, azienda del paese che ha donato 1.000 protezioni

La lettera. "Cari concittadini, ieri sono stato informato che anche il mio secondo tampone consecutivo ha dato esito negativo. Pertanto a partire dal 7 aprile 2020 e’ finita la mia quarantena e posso tornare operativo, oltre che attraverso la tecnologia, anche direttamente sul campo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato la loro vicinanza e solidarietà in questo travagliato periodo.

La produzione delle 1500 mascherine, ordinate attraverso l’unione dei comuni biellese orientale, in questo caotico periodo sta andando in comprensibile rilento e, come ho anticipato ieri attraverso alert system, auspichiamo arrivino in questo fine settimana per una veloce consegna a cura delle associazioni di volontariato a.i.b., pro loco vaglio, alpini, caritas, circolo di selve marcone e singoli volontari. Volevo inoltre segnalare un encomiabile iniziativa del sig. Fabio sartore, titolare di Eurometallica (Pettinengo via per Fiaglio), che ha deciso di donare 1.000 mascherine ai cittadini di Pettinengo. Ringrazio il sig. Sartore sia personalmente che per conto della popolazione del nobile gesto".