Coronavirus, ecco tutte le attività che fanno consegne a domicilio a Cossato

Dopo Biella, anche sul sito del comune di Cossato sono indicati tutti i negozi e le attività che, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuano consegne a domicilio sul territorio e nei comuni limitrofi. Un servizio che permetterà a chiunque di ricevere direttamente a casa i prodotti di cui necessita senza dover uscire.

“Nell' elenco sono riportati solamente gli esercizi che liberamente e gratuitamente hanno manifestato la disponibilità all'iniziativa contattando e fornendo i dati agli uffici del comune ovvero si sono iscritti accedendo alla pagina Iscrizione esercizi consegne domicilio – si legge sulla pagina del Comune - La lista verrà aggiornata tutti i giorni lavorativi per evidenziare le attività che via via si iscrivono”. L’elenco è reperibile nella sezione 3) della pagina internet postata (clicca qui).