Coronavirus, Bonus spesa Biella: consegnati i primi 41 voucher ad altrettante famiglie

È iniziata questa mattina la distribuzione dei buoni spesa: sono state raggiunte le prime 41 famiglie. In due giorni i numeri dedicati hanno ricevuto 578 telefonate. Si ricorda che per fare richiesta dei “bonus spesa” destinato all’emergenza Covid-19 è possibile telefonare ai numeri 015.8554527-530, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, o entrare sul sito del comune per consultare l’avviso che contiene i criteri di ammissione e per stampare il modulo di richiesta in autocertificazione online e inviare l’istanza alla seguente mail: servizisociali@comune.biella.it.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CLICCA QUI