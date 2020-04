Prognosi riservata e ustioni sul 15% del corpo per l'83enne di Valdilana

Ha riportato ustioni sul viso e parti circostanti l'83enne rimasto avvolto dalle fiamme nell'incendio di una catasta di legna, in regione Baltigati della frazione Soprana nel comune di Valdilana. L'uomo ha riportato il 15% di bruciature sul corpo ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata ma in condizioni stazionarie all'ospedale Cto di Torino.

Il fatto è successo ieri poco prima di mezzogiorno e probabilmente le cause sono dovute ad un abbruciamento di sterpaglie che ha intaccato la legna. A quel punto il tentativo estremo del pensionato per spegnere il rogo non ha evitato l'investimento e le ustioni. L'anziano è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'attrezzato nosocomio torinese.

Ricordiamo che domani 8 aprile entra in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi. Sarà quindi vietato qualsiasi tipo di abbruciamento ad una distanza minima di 100 metri dal bosco. Per saperne di più CLICCA QUI.