Tavigliano, sindaco consegna mascherine a Ospedale, Carabinieri e negozi locali: “In arrivo mille per popolazione”

Ad una settimana dall’annuncio, sono in arrivo le 1.000 mascherine protettive promesse alla popolazione di Tavigliano. “Dovrebbero arrivare in questi giorni e, una volta in nostro possesso, i volontari andranno casa per casa a consegnarle gratuitamente ad ogni cittadino mantenendo le dovute distante e rispettando le norme vigenti – spiega il sindaco Gino Mantello – Nel frattempo un primo lotto è stato donato all’Ospedale e ai Carabinieri di Andorno Micca. Altre mascherine, circa una ventina, sono state date agli esercizi commerciali di Tavigliano. Ora aspettiamo la partita più numerosa rivolta a tutta la cittadinanza”.