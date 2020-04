Premio Più Bellezza in Valle, è ancora possibile presentare gli interventi

A seguito del persistere dell’emergenza legata al coronavirus, il termine per la presentazione degli interventi del Premio Più Bellezza in Valle 2020, previsto per il 31 marzo, è stato sospeso in attesa della ridefinizione dell’agenda di questa seconda edizione.

Il Premio è finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione degli interventi di carattere architettonico e ambientale realizzati che abbiano comportato un miglioramento del contesto paesaggistico delle Valli del Biellese Orientale.

Il Premio ha due Sezioni, Edilizia, interventi edili di nuova costruzione ristrutturazione restauro e risanamento che abbiano migliorato il contesto architettonico del territorio, e Ambiente, interventi a verde o ambientali che abbiano migliorato il contesto paesaggistico del territorio. Gli interventi devono essere stati realizzati negli ultimi 5 anni.

Quest’anno il Premio estende il Territorio di riferimento ai Comuni della Valsessera. Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Guardabosone, Portula, Postua, Pray e Sostegno si aggiungono a Bioglio, Callabiana, Camandona, Casapinta, Lessona con Crosa, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo con Selve, Piatto, Strona, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio e Valdilana, già Mosso con Pistolesa, Soprana, Trivero e Valle Mosso. In totale 23 comuni.

La Giuria, presieduta da Corrado Panelli e composta da Elena Accati, Luisa Bocchietto, Alberto Barberis Canonico, Andreas Kipar, Cristina Natoli, Michelangelo Pistoletto, Andrea Rolando e Giovanni Vachino, selezionerà i 10 interventi finalisti che verranno annunciati a maggio. Anche quest’anno verrà assegnato il Premio speciale REDA per la bellezza.

Il Premio Più Bellezza in Valle è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso, sponsorizzato da Successori Reda, Banca Sella, Yukon e Orange Pix.

Rimane pertanto aperta la possibilità di candidare il progetti meritevoli. Le candidature devono essere presentate sul sito del Premio www.premiopiubellezzainvalle.it .

"Come questo periodo di più intensa riflessione ci sta riproponendo, - dichiara la Direzione del Premio - non appena potremo ritornare a condizioni di vita più normali sarà essenziale recuperare la cura dei valori e degli interessi più importanti. Il nostro Territorio e la sua gradevolezza è certamente tra quelli. Il Premio +bellezza in Valle continua. Stiamo preparati !".