Emergenza coronavirus, Federcarrozzieri in prima linea a sostegno di forze dell'ordine e Protezione Civile VIDEO

Sanificazione delle auto gratuita per forze dell'ordine, Protezione Civile e Polizia Locale che operano sul territorio. È il progetto di Miocarrozziere, il brand di Federcarrozzieri lanciato dall'azienda anche sui social con l'hashtag #iocisono. Cos'è la sanificazione dell'auto? Quali sono i servizi di Carrozzeria Bonino per sostenere la Protezione Civile biellese in questo momento di emergenza? Qual è la situazione economica attuale della categoria? Questi e altri argomenti nella video intervista ad Alberto Bonino, responsabile regionale di Federcarrozzieri.