Coronavirus, il punto di Barazzotto: “Formazione studenti e uno dei migliori investimenti che il Biellese oggi può fare”

“Dobbiamo adattarci ad un nuovo concetto di normalità. Il MIT di Boston, uno dei più prestigiosi istituti del mondo, prevede che nel medio termine viaggeremo poco, torneremo alle filiere produttive locali e riscopriremo il valore di una passeggiata all’aria aperta. Vivere ammassati in grandi agglomerati urbani ci parrà poco igienico e si preferiranno centri meno frequentati. Le competenze, la capacità di produrre servizi per la collettività avranno un grande valore. Lo vediamo oggi: curare un malato, produrre DPI a norma, assemblare un ventilatore polmonare, mantenere la filiera alimentare fa la differenza tra la sopravvivenza e la disperazione.

Il nuovo assetto sociale che ci aspetterà potrà agevolare il Biellese, se saremo in grado di cogliere in anticipo questi segnali, magari puntando di più sulla formazione degli studenti, a digiuno dagli impegni didattici canonici e alle prese con le variegate iniziative della didattica a distanza. A Biella opera il Centro di Potenziamento Cognitivo “Biella Cresce”, primo in Italia ad applicare le migliori conoscenze scientifiche su scala territoriale e supportato da alcuni dei più importanti gruppi imprenditoriali locali. Si stimolano le potenzialità degli alunni che presentano fragilità e difficoltà nell’apprendimento, attraverso un metodo che coniuga l’approccio matematico all'empatia e al gioco, integrando le lezioni normali in molte scuole della provincia.

I risultati sono il commento migliore al valore del metodo: il 92% degli alunni con risultati in matematica insufficienti raggiunge valutazioni sopra la sufficienza dopo soli 10 incontri ed il 48% di questi ottiene le valutazioni massime. In epoca di isolamento, le iniziative sono consultabili online con lezioni che possono alleviare le famiglie, in questo periodo molto sollecitate, con idee formative e accattivanti. Lo studio del MIT di Boston si conclude con la speranza che ciascun Paese ponga rimedio alle ingiustizie sociali che renderanno vulnerabili ampie fasce della popolazione. Supportare iniziative che incoraggino gli studenti a credere nelle proprie potenzialità per aumentare il tasso di scolarizzazione, è uno dei migliori investimenti che il Biellese oggi può fare".