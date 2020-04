Coronavirus, Corradino: "13 mila mascherine arrivate oggi e 200 richieste per Bonus Spesa" VIDEO

Resoconto giornaliero del sindaco Claudio Corradino: "I deceduti sono 87 nella provincia, 3 oggi, un trend stazionario negli ultimi giorni. I guariti sono 20 oggi, il che fa sperare in bene. 574 i contagiati. Questi sono numeri che fanno sperare ma dovete restare in casa. Per fortuna che i somari che escono non sono tantissimi ma chi sta a casa non faccia il poliziotto, non insultate le persone, restiamo tranquilli. Intanto sono arrivati medici ad aiutarci e noi abbiamo dato un appartamento oltre ad un'auto del comune per potersi recare in ospedale. Sono venuti a salvare vite biellesi, ricordiamolo. Per domani un'altra auto arriverà, la sesta, ma chiedo di fermarvi perchè ora ne abbiamo veramente tante"

Alpini e Protezione Civile. "La sezione Alpini di Biella ha mandato a Bergamo nostri ragazzi e sabato c'è stato un avvicendamento con altri biellesi commilitoni. Un grazie a loro così come ai volontari della Protezione Civile un problema che nessuno aveva mai affrontato. Sono in molti a svolgere lavori encomiabili anche gli addetti comunali, i nostri assessori. L'aiuto non è mai troppo".

Mascherine. "Ho visto alcune proteste ma la mascherina in questione arrivano da una ditta che ne ha regalate 5 mila e svolge miglior lavoro di quelle date dallo Stato alle forze dell'ordine. Funzionano e sono certificate. Ricordate che gli anziani devono stare a casa il più possibile. Adesso alterneremo altri tipi, abbiamo investito un sacco di soldi e rispetto a chi ce le regala che comunque funzionano e sono in regola. Attendiamo quasi 20 mila mascherine. Ricordiamo che a giugno ci mancheranno nelle casse comunale 6 milioni di euro. 10 mila mascherine dalla Fondazione Fila, un ulteriore regalo arrivato proprio in questi minuti. Oggi arrivate 3 mila da Miroglio e queste della Fila, un amica importante e onoro il titolare nord coreano al quale gli spetterà la cittadinanza onoraria".

Bonus Spesa. "Oggi abbiamo avuto 200 richieste nel solo giorno d'inizio. In base alle richieste stabiliremo un numero ma state tranquilli che non è in base alla cronologia delle chiamate".