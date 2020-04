Coronavirus, a Candelo Ceria e Belossi donano 200 mascherine e gel disinfettanti

Un piccolo gesto per la comunità di Candelo. I consiglieri di minoranza di Candelo città possibile, Renzo Belossi e Fabrizio Ceria, hanno donato al Comune 200 mascherine e gel disinfettati. “Come abbiamo dichiarato dall'inizio dell’emergenza coronavirus, il nostro modo di affrontare le questioni si è sempre basato sulla responsabilità, mettendosi a disposizione del Comune di Candelo, ognuno per il proprio ruolo – spiegano i consiglieri - Animati da questi intenti, in questi giorni non ci siamo dati pace nel non poter essere di aiuto alla comunità candelese e quindi, dopo tanto cercare, siamo riusciti a metterci in contatto con una persona dal cuore grande, che grazie allo spirito di servizio che lo muove, sta donando mascherine ai comuni del Vercellese e ha deciso, dopo averlo contattato, di donarne anche alla nostra comunità”.

“Grazie all'avvocato Carlo Olmo abbiamo ricevuto le prime circa 200 mascherine chirurgiche e qualche gel sanificante per le mani, a disposizione dei candelesi – proseguono - Abbiamo già contattato il comune di Candelo per consegnare il materiale, dando la nostra disponibilità a partecipare alla distribuzione, se necessario, del prezioso materiale. Nei prossimi giorni speriamo nei nuovi ordinativi per poterne ottenere molte di più e soddisfare quindi i nostri bisogni di comunità”.

“Con lo stesso spirito costruttivo con cui abbiamo spronato l’amministrazione a fornire maggiori video e informazioni alla cittadinanza abbiamo cercato una soluzione pratica per poter dare un contributo – concludono - Non ce la sentivamo di non poter far nulla per Candelo, ma la realtà è che dobbiamo ringraziare le persone che stanno dedicando giornate intere per approvvigionarsi di presidi e regalarli alla collettività e non abbiamo parole sufficienti per farlo. Chi desiderasse aiutare e sostenere questa iniziativa può donare un contributo all'IBAN IT72O0326810000052785121232 i cui proventi saranno utilizzati immediatamente per l'acquisto di altro materiale. Nella causale inserite se volere: Contributo COVID Candelo. Ci auguriamo di veder finire presto questa maledetta pandemia, ci rendiamo conto che queste prime mascherine sono poco cosa, ma siamo certi che in attesa di riceverne, la prossima settimana, un numero più consistente, possano coprire i primissimi bisogni di urgenza delle persone più fragili o maggiormente esposte”.