Città di Cossato scende in campo, a segno donazione per la Croce Rossa locale

Anche il calcio dilettantistico scende in campo a sostegno dei nostri operatori sanitari. Nei giorni scorsi, il Città di Cossato ha sottoscritto una donazione a favore della Croce Rossa di Cossato. “Un'associazione di volontari che quotidianamente si mette a disposizione di tutta la comunità, offrendo i propri servizi a chi si trova in stato di necessità – spiega il presidente Bracco - Anche la nostra è un'associazione composta da volontari che dedicano il loro tempo e le loro disponibilità agli altri. Per questo motivo comprendiamo ed apprezziamo il lavoro svolto dalla Croce Rossa che, in una situazione particolare come quella attuale, è ancora più importante. La Società ha deciso di dare un contributo ed invita i propri tesserati a fare lo stesso. Facciamo squadra”. Di seguito è riportato l’iban: IT04 P060 9044 4300 0000 1000 163.