Candelo nei giorni del coronavirus, Gelone: "Invito tutti alla calma, di certo ne usciremo" VIDEO

Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono state rivolte al primo cittadino di Candelo Paolo Gelone che, in un’intervista video, ha fatto il punto della situazione in paese.

Durante il collegamento, effettuato nei giorni scorsi, il sindaco era in quarantena volontaria, dalla quale è uscito ieri, 4 aprile, dopo un mese. "Invito tutti alla calma, sicuramente ne usciremo. Non abbiate paura a chiedere aiuto" è l'appello del primo cittadino rivolto ai candelesi.