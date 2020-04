Scuola, gli assessori Chiorino e Donazzan (FdI): "Il ministro Azzolina sbaglia tutto"

"In grave ritardo nell’incontrare le Regioni, in assoluto anticipo nelle dichiarazioni improvvide sul non ritorno a scuola. Il Ministro Azzolina sbaglia tempi e contenuti" così gli assessori regionali all’Istruzione del Piemonte, Elena Chiorino, e del Veneto, Elena Donazzan, entrambe di Fratelli d’Italia, criticano le scelte dell’esponente del governo. "Si torni a rileggere la Costituzione laddove nel Titolo V si richiama ad una potestà concorrente con le Regioni in particolare sul calendario scolastico" -spiegano- "L’ordinanza di chiusura delle scuole è oramai datata, per il Veneto dal 27 febbraio e per le altre regioni immediatamente dopo e il ministro decide 'tempestivamente' è solo dopo un sollecito del Piemonte, di incontrarci il 7 aprile", continuano le due esponenti del partito di Giorgia Meloni.

"Il problema più grave, tuttavia è il messaggio altamente diseducativo che il Ministro sta dando agli studenti italiani ed ai docenti che tanto si stanno impegnando nella difficile didattica a distanza - proseguono i due assessori regionali -. Il ministro lasciando intendere in questi giorni, ovvero all’inizio di aprile, che non si rientrerà a scuola dice implicitamente che non serve studiare né impegnarsi".

"I nostalgici del ‘68 e del 6 politico sono sempre in agguato non consci dei gravi danni fatti all’Italia - concludono Chiorino e Donazzan -. Avremmo voluto un ministro capace di dare effettivamente al diritto allo studio l'importanza che deve avere e una adeguata istruzione per il bene proprio e della nostra Nazione. Si tratta di una condizione necessaria per far rialzare l’Italia da questa difficile situazione".