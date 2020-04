Valdilana, uomo ustionato nell'incendio di una catasta di legna a Baltigati. E' gravissimo

Una persona è rimasta coinvolta in un incendio di una catasta di legna in regione Baltigati, nella frazione di Soprana del comune di Valdilana. Si tratta di un 83enne trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al Cto di Torino. Il fatto è successo stamattina 6 aprile intorno alle 11,30. Immediatamente allertati, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponzone stanno ad ora provvedendo allo spegnimento del rogo.

Dalle prime informazioni l'uomo avrebbe dato fuoco ad alcune sterpaglie vicino alla catasta della legna, avvolta in un secondo momento dalle fiamme. Proprio lo stesso biellese, forse colto da malore, ha riportato gravi ustioni sul corpo. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma vista la situazione critica hanno avvisato l'elicottero.

Seguiranno aggiornamenti.