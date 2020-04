Pralungo, incendio di un capanno in via Garibaldi. Abitazione salva FOTOGALLERY

Il repentino intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l'incendio coinvolgesse l'abitazione. È quanto accaduto ieri sera, 5 aprile, in via Giuseppe Garibaldi a Pralungo. La chiamata dei residenti, allarmati per un rogo divampato nel capanno adiacente l'abitazione, è partita intorno alle 21,30. In poco tempo gli uomini del 115 hanno circoscritto le fiamme, evitando che si estendessero all'intera struttura, e messo in sicurezza la zona. Il danno non è ancora stato quantificato ma è ridotto alla piccola struttura, utilizzata dai proprietari come deposito di attrezzi.