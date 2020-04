Fiamme ai piedi del Mombarone, incendio domato da Vigili del Fuoco e Aib con l'elicottero

Aggiornamento del 6 aprile

L'incendio è stato domato ieri, 5 aprile, in tarda serata. Vista la zona impervia e non accessibile a piedi, è stato necessario l'intervento dell'elicottero, che ha permesso a Vigili del Fuoco e Antincendi boschivi di circoscrivere le fiamme. Il rogo ha coinvolto per la maggior parte il versante torinese del Mombarone. Ora spetta ai carabinieri forestali stabilire l'entità del danno.

Il fatto

Nemmeno l’emergenza coronavirus ferma le fiamme in montagna. In queste ore, le squadre Aib sono in azione per un incendio scoppiato nei pressi dell’Alpe Cavanna, nella zona del Mombarone, al confine tra Torinese e Biellese. Sul posto stanno arrivando anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Forestale. Al momento non si conosce l’entità del rogo e la cause che l’hanno determinato.

Seguiranno aggiornamenti.