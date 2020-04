Ponderano, la minoranza scrive al sindaco per la fornitura di mascherine ai cittadini

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dai consiglieri di minoranza del gruppo Ponderano Merita al sindaco Roberto Locca:

"Egr. Sig. Sindaco,

nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì mattina, alla richiesta della minoranza di dotare i cittadini della mascherina protettiva, il Dott. Ezio Conti, assessore della Sua Giunta, ha spiegato che la distribuzione alle famiglie del dispositvo viene ritenuta inutile in quanto non avrebbe un sufficiente grado di sicurezza.

Ora, Sig. Sindaco, non siamo medici e non possiamo darLe un nostro parere tecnico, ma non siamo assolutamente d’accordo su questa posizione.



Vorremmo evidenziarLe come molti virologi e medici titolati, tra cui il Dott. Roberto Burioni, in più interventi hanno sottoolineato l’importanza della mascherina chirurgica oggetto della nostra richiesta.

E’ ormai noto che esiste in generale una percentuale della popolazione positiva al COVID19 che non accusa sintomi (asintomatici), oppure in fase di incubazione e che per tale motivo dobbiamo considerarci tutti possibili portatori della malattia.



Non vogliamo ora dilungarci sul meccanismo che provoca la trasmissione del virus, ma e’ ormai noto che l’uso della mascherina chirurgica e’ ritenuto il modo più efficace per limitare fortemente la trasmissione del contagio se indossata da tutti nel momento di contatto con altre persone.

Portiamo ad esempio il tempo necessario per l’acquisto di alimenti o beni di primaria necessita’.

Siamo consapevoli, Sig. Sindaco, della limitata durata del dispositivo, che non e’ uno strumento riutilizzabile per un numero infinito di volte, che si deteriora e deve essere sostituito.

Nemmeno pensiamo però che i tantissimi Sindaci che stanno distribuendo le mascherine siano spregiudicati demagoghi ma che piuttosto abbiano inteso il bisogno di vicinanza e di protezione dei propri cittadini ed in questo momento di paura, difficoltà ed emergenza i cittadini di Ponderano ne hanno bisogno.

Abbiamo voluto informarci Sig. Sindaco e abbiamo avuto notizia che esistono ditte nel biellese che stanno producendo mascherine idonee vendendole al prezzo di euro 1,50 + Iva l’una con una consegna in pochi giorni.

Ipotizzando di consegnarne un paio per nucleo famigliare potrebbe essere necessaria una somma di circa 6.000 euro che riteniamo che il Comune possa trovare nel suo bilancio.

È denaro dei cittadini Sig. Sindaco, se lo ricordi.

Nell’amministrarlo ricordi anche che l’obiettivo primario di ogni amministratore è il bene della sua comunità e la sua salute prima di ogni altra cosa.



In considerazione di quanto sopra esposto, Sig. Sindaco, il gruppo consiliare Ponderano Merita si rende disponibile fin d’ora a contribuire anche economicamente, secondo le possibilità di ciascuno, all’acquisto delle mascherine e suggerire soluzioni per la loro distribuzione alle famiglie ponderanesi".