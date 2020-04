Dal Nord Ovest - Colpito da epatite fulminante, 29enne salvato grazie a trapianto di fegato in emergenza nazionale

Un ragazzo di 29 anni di origine albanese è stato salvato all'ospedale Molinette grazie a un trapianto di fegato eseguito in emergenza nazionale quando le sue condizioni erano ormai disperate.

Il ragazzo, con un'epatite fulminante, era giunto alle Molinette con un trasferimento dal San Luigi di Orbassano (un ospedale oggi dedicato prevalentemente a pazienti Covid-19), dove era arrivato sabato scorso in Pronto Soccorso in stato di coma e insufficienza respiratoria: una situazione che poteva far sospettare una malattia da coronavirus.Gli esami effettuati e gli approfondimenti epatologici hanno invece evidenziato che il problema respiratorio era legato a un'insufficienza epatica acuta gravissima determinata da un'infezione fulminante dal virus dell’'epatite B.

Grazie all’attenzione della Direzione e del personale si è mantenuto infatti nell’ospedale Molinette un percorso libero da contaminazioni del coronavirus (comprese Rianimazioni e Terapie intensive) per la cura di pazienti in emergenza, di cui ha beneficiato questo trapiantato.Domenica scorsa il paziente era stato inserito in lista per il trapianto di fegato in emergenza nazionale e così è iniziata la corsa contro il tempo nel tentativo disperato di salvargli la vita. Lunedì è stato trovato un donatore e questo ha permesso, grazie al coordinamento tra Centro Nazionale Trapianti ed i Centri regionali delle Regioni coinvolte, che il fegato del donatore potesse arrivare a Torino e fosse trapiantato nella notte successiva.

L'intervento, effettuato dall'équipe del Centro Trapianti di fegato delle Molinette (diretto dal professor Renato Romagnoli), è stato eseguito in stretta collaborazione con l'équipe dell’Anestesia e Rianimazione 2 (diretta dal dottor Roberto Balagna) ed è tecnicamente riuscito. Il paziente è ora uscito dal coma e respira autonomamente, mantenuto sotto attenta sorveglianza in terapia intensiva.