Coronavirus, ragazzi in bici al torrente Elvo: segnalati dalle forze dell’ordine

Biellesi sempre più insofferenti verso le disposizioni di contenimento per l’emergenza coronavirus. Ieri, nel territorio di Occhieppo Inferiore, le forze dell’ordine hanno scoperto due giovani che si erano dati appuntamento al torrente Elvo in sella alle loro bici. Per l’occasione aveva acceso anche un piccolo fuoco. Entrambi sono stati segnalati amministrativamente ma non si esclude la possibilità che altri ragazzi abbiano partecipato alla scampagnata improvvisata.